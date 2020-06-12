Kırkikindi yağmurları nedir? Kırkikindi yağmurları ne zaman başlıyor? Kırkikindi yağmurları nasıl oluşur?
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Kırkikindi yağmurları nedir? Kırkikindi yağmurları ne zaman başlıyor? Kırkikindi yağmurları nasıl oluşur?

Genelde ikindi vakti başladığı ve 40 gün yağdığına inanıldığı için kırk gün, ikindi vakti yağan yağışlar anlamında Kırkikindi yağışları denilen yağışlar hakkında bilmek isteyeceğiniz her şey haberimizde..

Kırkikindi yağmurları nedir? Kırkikindi yağmurları ne zaman başlıyor? Kırkikindi yağmurları nasıl oluşur?
12.06.2020 16:56 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:02

KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI NEDİR?

Kırkikindi, Anadolu'da kış ve yaz başlarında genelde öğleden sonra, ikindi saatlerinde görülen konveksiyonel yağışlara halk arasında verilen isimdir.

KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI NE ZAMAN YAĞAR?

Kırkikindi yağmurları, genelde ikindi vakti başladığı ve 40 gün yağdığına inanıldığı için kırk gün, ikindi vakti yağan yağışlar anlamında Kırkikindi yağışları denmiştir. Lakin, 40 gün sürmelerinin bilimsel bir dayanağı yoktur. Bu konveksiyonel yağışların dönem aralıkları sinoptik koşullara göre yıldan yıla fark edebilmektedir

KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI NASIL OLUŞUR?

Isı kapasitesi, albedo gibi özellikleri açısından farklı karakteristiklerdeki araziler, güneş ışınlarından farklı dozlarda etkilenirler ve atmosferik sınır tabakanın ısınması da alttaki yüzeye göre farklılık gösterir. Bu farklılık, yere yakın tabakada bir heterojenlik oluşturur ve meydana gelen yoğunluk farkı, daha düşük yoğunluktaki (genellikle fazla ısınan) hava parselinin yükselmesini tetikler. Gerçekleşen konveksiyon yeterince güçlü ise gökgürültülü fırtına meydana gelir. Tabii bunda düşey rüzgâr kayması ve troposferin üst seviyelerindeki soğuk hava da etkilidir. Kırkikindi yağışları da diğer konvektif yağışlarda olduğu gibi kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde görülür. Çoğunlukla birkaç saati aşmaz ancak önemli bir miktar bırakır. Koşullar uygun ise dolu da vuku bulabilir.

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