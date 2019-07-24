Kırkdilim'de T3 tünelindeki çalışmalar bu yıl tamamlanacak

Türkiye'nin en önemli güzergahları arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan alan Kırkdilim'de çalışmalar devam ediyor.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına katılan Karayolları Bölge Müdürü Murat Gönenli, Kırkdilim geçiş yolu projesi kapsamında bölgeye yapılacak üç tünelden birisi olan bin 553 metre uzunluğundaki T3 tünelindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek, hedeflerinin yıl sonuna kadar bu tüneldeki kazı ve destekleme çalışmalarını bitirmek olduğunu söyledi.

Projenin 2019 yılı birim fiyatlarıyla 570 milyon liraya mal olacağını hatırlatan Gönenli, Kırıkdilim projesinin tamamlanmasıyla birlikte Çorum-İstanbul ulaşımının rahatlayacağını ifade etti.

Adını yol üzerinde bulunan 40 virajdan alan Kırkdilim'de sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 9 kilometrelik yolda uzunlukları bin 409 metre, bin 197 metre ve bin 578 metre olmak üzere üç ayrı tünel yapılacak.

Sürücülerin adeta korkulu rüyası olan aynı zamanda Kuzey-Güney aksının önemli bir ayağını oluşturan Kırkdilim projenin tamamlanmasıyla ulaşım daha rahat ve konforlu bir şekilde sağlanacak ve Cumhuriyet tarihinde Çorum'a yapılan en büyük yatırım olacak. - ÇORUM

Kaynak: İHA