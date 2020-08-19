Kırıkkale'ye yeni mesire alanı Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Hasandede yolu üzerinde yapımına başlanacak yeni mesire alanında incelemede bulundu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Hasandede yolu üzerinde yapımına başlanacak yeni mesire alanında incelemede bulundu.

Çelbor'la yapılan anlaşma ile Hasandede yolu üzerinde bulunan ormanlık alana yapılacak olan mesire alanı kısa sürede Kırıkkale halkının hizmetine sunulacak. Başkan Saygılı da Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılacak yeni mesire alanının planlarını yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Saygılı, "Belediye olarak Çelbor'la yaptığımız anlaşma sonucu Çelbor'un önünde ki ormanlık alan yeni mesire alanı olarak projelendirdik ve bu yöndeki çalışmalarımıza başladık. Yeni mesire alanımız içerisinde çocuklarımız için oyun parkları, yürüyüş yolu, kamelyalar ve piknik alanları ile sosyal ihtiyaçların karşılanacağı bölümler olacak. İnşallah çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından Kırıkkale'de mesire alanlarımızın sayısı çoğalmış olacak, vatandaşlarımızın rahatlığı için imkanlar ölçüsünde çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kulandı.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, Park Bahçeler Müdürü Ramazan Yurtoğlu ve belediye peyzaj mimarları eşlik etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA