Kırıkkale'ye barut ve fişek fabrikası kurulacak

KIRIKKALE (AA) - Ak Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, kente ikinci barut fabrikası ile fişek fabrikasının kurulacağını söyledi.

Can, İl Başkanı Mustafa Kaplan ile parti binasında vatandaşlarla bir araya geldiği programda, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) AŞ'nin AK Parti ile bir dönüşüme başladığını ve artık yatırımlar yapabilen bir kurum haline geldiğini belirtti.

MKEK AŞ'nin yatırımlarını Kırıkkale'de artırmayı hedeflediklerini aktaran Can, "İnşallah Kırıkkale'ye ikinci barut fabrikası geliyor. Pirinç fabrikasının içerisine fişek fabrikasının temelleri atılıyor. Mühimmat fabrikasını da uzun vadede oradan alıyoruz, Bedesten bölgesine taşıyoruz. Mühimmat fabrikasının olduğu alanı da şehrimizle birleştireceğiz inşallah. Orayı da bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Bunların yanında ROKETSAN bu yıl itibarıyla yatırımlarına başladı, kendilerine de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Can, MKEK AŞ'nin işçi alımları sırasında bazı dedikoduların olduğunu belirterek, uzaktan yakından 18 akrabasının müracaat ettiğini ancak hiçbirinin de mülakata çağrılmadığını dile getirdi.

Yakınlarının sınavda barajı geçemediklerini aktaran Can, "Bu kadar net ama CHP ilçe başkanının çocuğu girdi. Girecek kardeşim. CHP'nin çocuğu da Kırıkkale'nin evladı. Ehliyeti ve liyakati varsa girecek. Ehliyeti ve liyakati olanlara kurumun kapısı sonuna kadar açık. Bunu böyle bilin ve dedikodulara prim vermeyin." dedi.

AA / Halil İbrahim İdik - Son Dakika Haberleri

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