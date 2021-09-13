Kırıkkale Valisi Yunus Sezer veda ziyaretlerini sürdürüyor - Haberler
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Kırıkkale Valisi Yunus Sezer veda ziyaretlerini sürdürüyor

AA / Eyüp Avan - Haberler | Güncel
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer veda ziyaretlerini sürdürüyor

AFAD Başkanlığına atanan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, veda ziyaretleri kapsamında Karakeçili ilçesini ziyaret etti.

AFAD Başkanlığına atanan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, veda ziyaretleri kapsamında Karakeçili ilçesini ziyaret etti.

Kırıkkale'deki veda ziyaretlerini sürdüren Sezer, Karakeçili ilçesinde Kaymakam vekili Erdem Karanfil, kamu kurumu temsilcileri ve muhtarlar tarafından karşılandı.

Kaymakamlıkta bir süre sohbet eden Vali Sezer, Kaymakam ve tüm çalışanlara başarılar dileyerek Hükümet Konağı'ndan ayrıldı.

Belediye ziyaretinde Belediye Başkan vekili Embiya Can, meclis üyeleri ve personel tarafından karşılanan Vali Sezer, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi edindikten sonra başarılar dileyerek, helallik istedi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer veda ziyaretlerini sürdürüyor

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer veda ziyaretlerini sürdürüyor

AA / Eyüp Avan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırıkkale Valisi Yunus Sezer veda ziyaretlerini sürdürüyor - Haberler
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