Kırıkkale Valisi Sezer, Karakeçili ilçesini ziyaret etti
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Kırıkkale Valisi Sezer, Karakeçili ilçesini ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Eyüp Avan - Haberler | Güncel
Kırıkkale Valisi Sezer, Karakeçili ilçesini ziyaret etti

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Karakeçili ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Karakeçili ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Veysel Aydemir, kurum müdürlerince karşılanan Vali Sezer, kaymakamlık ziyaretinin ardından Halk Eğitim Müdürlüğüne geçti.

Sezer'e, kursiyerler tarafından yapılan Çeşnigir Köprüsü'nün maketi hediye edildi.

Daha sonra yapımı devam eden gençlik merkezinde incelemelerde bulunan Sezer, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Karakeçili Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katılan Vali Sezer, Kaymakam Demir ve Belediye Başkanı Aydemir'den ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantıda, köy yolları ve köy içi parke çalışmaları, Çeşnigir Köprüsü alanında yapılan çalışmalar ile yapılması planlanan yöresel ürünlerin satılacağı pazar yeri konuları görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Avan

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