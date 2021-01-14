KIRIKKALE - Kar yağışı etkili oldu
14.01.2021 10:20 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:25
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından araçlar, park ve bahçeler beyaza büründü. Bazı vatandaşlar sabah işe gitmek için evden çıktıklarında bir süre araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizlemek için uğraş verdi.
Kara yolları ekipleri de Kırıkkale-Kayseri kara yolunda bir olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama işlemlerini sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talat Ünver