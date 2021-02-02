Kırıkkale'de "Yahşi Masa" ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor
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Kırıkkale'de "Yahşi Masa" ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor

02.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:32
Kırıkkale'de

Yahşihan Belediyesi, hayata geçirdiği "Yahşi Masa" hizmeti ile ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.

Yahşihan Belediyesi, hayata geçirdiği "Yahşi Masa" hizmeti ile ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.

Vatandaşların sorunlarını daha hızlı sonuca ulaştırmak için "Yahşi Masa" birimi ile danışmanlık hizmeti kuran Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, buraya yapılan başvurular sonucu ihtiyaç sahiplerinin hanelerini ziyaret ederek, ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Günün her saati birebir görüşerek, gelen istek ve talepleri alan ekipler, böylece durumu iyi olmayan vatandaşlara yardım ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Karayel

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