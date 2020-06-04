Kırıkkale'de silahlı kavgaya 4 tutuklama
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Kırıkkale'de silahlı kavgaya 4 tutuklama

KIRIKKALE'de, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışan ve kaçarken çarptıkları motosikletli Yunus ekibindeki 2 polis memurunun yaralanmasına neden olan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de silahlı kavgaya 4 tutuklama
04.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:42

KIRIKKALE'de, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışan ve kaçarken çarptıkları motosikletli Yunus ekibindeki 2 polis memurunun yaralanmasına neden olan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Olay geçen pazartesi günü, Yuva Mahallesi 2489'uncu Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, silah, sopa ve balta kullanan iki gruptan Musa B. (26), Erkan A. (42), Orhan A, Şahin T. (21) ve Vedat G. (28) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İçerisinde kavgada yaralananların da bulunduğu şüpheliler minibüsle kaçarken, Vatan Caddesi üzerinde olay yerine giden Mekzen Kaya (27) ve Celal Altunbaş'ın (31) bulunduğu motosikletli Yunus ekibine çarptı. Yaralanan polis memurları, ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerin ve yaralıların olduğu iki minibüs, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda polis ekiplerince durduruldu. Polis ekipleri şüphelileri gözaltına alırken, araçta bulunan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

4'Ü TUTUKLANDI

Olaya karışan ve gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan akrabalar Özgür B., Cumali B., Cüneyt B. ve Ercan B. tutuklandı. Polat B. ve Musa B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Oktay B. ise başka bir suçtan aranması nedeniyle Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerin teslim edildi. Öte yandan, yaralı 2 polis ve diğer yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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