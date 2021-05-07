Kırıkkale'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 17 kişiye 106 bin 250 TL ceza
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Kırıkkale'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 17 kişiye 106 bin 250 TL ceza

Kırıkkale'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 17 kişiye 106 bin 250 TL ceza
Demirören Haber Ajansı / Burak CAN - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, ruhsatsız kıraathanede oyun oynayan 12 kişiye ve sanayi sitesindeki iş yerinde okey oynayan 5 kişiye toplam 106 bin 250 TL ceza uygulandı.

KIRIKKALE'de, ruhsatsız kıraathanede oyun oynayan 12 kişiye ve sanayi sitesindeki iş yerinde okey oynayan 5 kişiye toplam 106 bin 250 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu Amirliği ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, bir kıraathanede oyun oynandığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, Gündoğdu Mahallesi'nde ruhsatsız olduğu anlaşılan kıraathaneye baskın düzenledi. Kıraathanede oyun oynayan kişiler, emniyet ekiplerinin içeri girmesiyle lavabo ve tezgah altlarına saklandı. Ekipler, içeride koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak maskesiz ve mesafesiz oyun oynayan 12 kişiye 75 bin TL pazar cezası uygularken, kıraathane sahibi hakkında da inceleme başlattı.Öte yandan Eski sanayi sitesindeki bir iş yerinde oyun oynandığı ihbarı alan polis, iş yerine baskın düzenledi. Emniyet ekiplerinin yaptığı baskında, içeride bulunan 5 kişi okey oynarken yakalandı. İş yerinde bulunan 5 kişiye 31 bin 250 TL para cezası uygulandı.


Kırıkkale'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 17 kişiye 106 bin 250 TL ceza
Kırıkkale'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 17 kişiye 106 bin 250 TL ceza
Kırıkkale'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 17 kişiye 106 bin 250 TL ceza
Kırıkkale'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 17 kişiye 106 bin 250 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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