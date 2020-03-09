Kırıkkale'de kıraathaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı Kırıkkale'de kıraathaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı Husumetli olduğu akrabalarını tabanca ile taradı Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Ü.G. isimli bir kişi, kıraathanede bulunan akrabalarını tabanca ile ateş açarak taradı.

Kırıkkale'de kıraathaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

Husumetli olduğu akrabalarını tabanca ile taradı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Ü.G. isimli bir kişi, kıraathanede bulunan akrabalarını tabanca ile ateş açarak taradı. Olayda 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Keskin ilçesindeki pazaryerinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.G. isimli bir kişi, husumetli olduğu akrabalarını kıraathane tabanca ile ateş açarak taradı. Saldırgan, defalarca ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilkeri Hidayet Nazlıay, Harun Güneşli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşar Dağ ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan S.G. ve S.Y.'nin tedavileri devam sürüyor.

Polis, kaçan şahısla ilgili geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Kaynak: İHA