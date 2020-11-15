Kırıkkale'de "En Güzel Köy Benim Köyüm Projesi" devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırıkkale'de "En Güzel Köy Benim Köyüm Projesi" devam ediyor

15.11.2020 17:07 | Son Güncelleme: 15.11.2020 17:10
Kırıkkale'de

Kırıkkale Valiliğince başlatılan "En Güzel Köy Benim Köyüm Projesi" kapsamında köylerin çehresi değişmeye devam ediyor.

Kırıkkale Valiliğince başlatılan "En Güzel Köy Benim Köyüm Projesi" kapsamında köylerin çehresi değişmeye devam ediyor.

Proje kapsamında, ilçelerden Yahşihan'ın Bedesten, Sulakyurt'un Ağaylı, Balışeyh'in Işıklar köylerinin ardından bu hafta da Keskin ilçesine bağlı Kavurgalı köyünde etkinlik düzenlendi.

Köylerin girişinden itibaren eksiklerin tamamlandığı proje kapsamında, metruk yapılar yıkılıyor ve görüntü itibarıyla kötü durumda olan binaların dış cephesi boyanıyor.

Vali Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Güni ile vatandaşlar da proje kapsamında görevlilerle kilit parke döşedi, duvar boyadı.

Sezer, etkinlikte yaptığı konuşmada, proje kapsamında hem köylerinin altyapısının düzenlendiğini hem de vatandaşlarla birlikte olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Diğer açıdan baktığımızda da özlediğimiz bir tablo var. Bütün kurumlarımızın her kesimden insanların bu proje etrafında kenetlendiğini görüyoruz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. İnşallah burada yapılan hizmetler ve çalışmalar çoğalarak devam eder. Önemli bir proje. Projenin ikinci etabı için çalışmalarımız devam ediyor. İkinci etapta da köylerimizin ekonomik gelirini artırmak için çeşitli projeleri hayata geçireceğiz. Hayvancılık yapmak isteyenlerin projelerini destekleyeceğiz. Diğer taraftan yem bitkileri dahil, alternatif üretim yapmak isteyenlerin projelerini destekleyeceğiz. İnşallah bu projeyi de önümüzdeki yıl hayata geçirerek iki projenin eş zamanlı devamını sağlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talat Ünver

İlgili Haberler

Kırıkkale'nin köyleri 'En Güzel Köy Benim Köyüm' projesiyle güzelleşiyor
Kırıkkale'nin köyleri "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesiyle güzelleşiyor
Köylülerin yaşam standardını yükselten proje: 'En Güzel Köy Benim Köyüm'
Köylülerin yaşam standardını yükselten proje: "En Güzel Köy Benim Köyüm"
Denizli'de 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' kampanyası devam ediyor
Denizli'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" kampanyası devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Cevdet Yılmaz Abdülhamit Gül Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mert Fırat Cansu Dere Cem Yılmaz Didem Soydan
Spor Samatta Cenk Tosun Ersun Yanal Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım Kavga Yangın Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de "En Güzel Köy Benim Köyüm Projesi" devam ediyor - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 17:15:26. #1.15#
title