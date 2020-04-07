Kırıkkale'de emeklilerden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek KIRIKKALE'de oturan emekliler Haydar Tunalı, Mahir Doğanay, Mehmet Dolapcı, Cemal Polat ve Osman Karaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na emekli maaşlarından bağış yaparak destek oldu.

KIRIKKALE'de oturan emekliler Haydar Tunalı, Mahir Doğanay, Mehmet Dolapcı, Cemal Polat ve Osman Karaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na emekli maaşlarından bağış yaparak destek oldu.

Hepsi de 65 yaş üstünde olan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan emekliler Haydar Tunalı, Mahir Doğanay, Mehmet Dolapcı, Cemal Polat ve Osman Karaca, 'Vefa Sosyal Destek' grubu hattını arayarak, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan kampanyaya bağış yapmak istediklerini söyledi. Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, emekli vatandaşların evlerine tek tek giderek, bağışlarını teslim aldı. Ekipler, 100 TL ile 1000 TL arasında değişen söz konusu bağışları kampanya kapsamında açılan hesaplara yatırarak, dekontları da tekrar bağış sahibi emeklilere teslim etti.

'BUNLARI ATLATACAĞIZ'Emeklilerden Mahir Doğanay (83) yaptığı bağışın devlete helal olması dileğinde bulunarak "Bizim böyle memleketimiz, böyle idarecilerimiz olduğu müddetçe Allah'ın izniyle sırtımız yere gelmez. Allah her şeyi defeder inşallah. Bunları da atlatacağız, bu sıkıntılar da geçecek. Ama gayret ve çabayla geçecek. Çok şükür devletimiz güçlü. Allah'a binlerce şükür" dedi.

Mehmet Dolapcı (67) ise "Öncelikle bizim kazanımız kaynıyorsa komşularımıza ve dar gelirli vatandaşlarımıza karınca kararınca yardım etmek mecburiyetindeyiz. Vatandaşlar olarak Cumhurbaşkanımıza, devletimize, milletimize birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe sarılmış durumdayız. Ülkemizde maskeye varıncaya kadar evlerimize geliyor. Biz bu devletimize ne yapsak azdır. Evimizle, barkımızla, her şeyimizle canımız, devletimize ve ülkemize fedadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA