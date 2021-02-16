Kırıkkale'de eğitime kar engeli

KIRIKKALE'de, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Kırıkkale'de gün içerisinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfsızsıhha Kurulu kararı ile kent genelinde mevcut açık olan okullar ile anaokulu ve köy okullarında eğitime bir gün ara verildi. Ara verilen eğitim 16 Şubat 2021 Salı günü uzaktan eğitim yöntemiyle verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN