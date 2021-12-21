Kırıkkale'de dolmuşa çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde otomobilin park halindeki dolmuşa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde otomobilin park halindeki dolmuşa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Murat Kalkan'ın kullandığı 06 JNK 58 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nden seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce telefon direğine ardından Haydar Önger'e ait park halindeki 71 AAE 009 plakalı dolmuşa çarptı.
Çarpmanın etkisiyle telefon direği devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Yasin Selçuk, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.