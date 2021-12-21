Kırıkkale'de dolmuşa çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de dolmuşa çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de dolmuşa çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde otomobilin park halindeki dolmuşa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde otomobilin park halindeki dolmuşa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Murat Kalkan'ın kullandığı 06 JNK 58 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nden seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce telefon direğine ardından Haydar Önger'e ait park halindeki 71 AAE 009 plakalı dolmuşa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle telefon direği devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Yasin Selçuk, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kırıkkale'de dolmuşa çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de dolmuşa çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de dolmuşa çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de dolmuşa çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Ahmet Yaman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title