Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kahraman Tuncer idaresindeki 66 LP 222 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolu Kalecik Kavşağı yakınlarında sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile eşi Fermude Tuncer yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet