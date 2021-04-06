Kırıkkale'de alıkonulan kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde alacak verecek meseli yüzünden alıkonulan kişi kurtarıldı, şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde alacak verecek meseli yüzünden alıkonulan kişi kurtarıldı, şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sulakyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvatlı köyünden İ.G'nin (63), alacak verecek meselesi yüzünden Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı İnegazili köyünden R.G'yi (66) kaçırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, şüphelinin köydeki evine giderek R.G'nin evde olup olmadığını sordu.

İ.G, evde kendisinden başka kimsenin bulunmadığını söylediği sırada ekipler, evden bağırma ve yardım sesleri duydu.

Ekipler, evde yaptığı aramada, R.G'nin bir odada zorla alıkonulduğunu tespit etti.

R.G'yi kurtaran ekipler, şüpheli İ.G'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen