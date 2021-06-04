Kırıkkale Belediyesinin önceliği temiz çevre
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kırıkkale Belediyesinin önceliği temiz çevre

Kırıkkale Belediyesinin önceliği temiz çevre
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, tüm çalışmalarında en büyük önceliklerinin temiz çevre olduğunu belirtti.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, tüm çalışmalarında en büyük önceliklerinin temiz çevre olduğunu belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Saygılı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Saygılı, ziyarette, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için herkesin daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Belediye olarak temiz çevre, yaşanabilir bir kent ve yeşil bir doğa için tizlikle çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Saygılı, "İlimizde yeşil alanları artırıyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarından tutun, şehrin atık sularının arıtılmasına kadar tüm çalışmalarımızda temiz çevre en büyük önceliğimiz. Biz Kırıkkale'mizde çevreyi ve ekolojik dengeyi korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Atar da müdürlük olarak çevreye yönelik her türlü olumsuz faaliyetin takipçisi olduklarını belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan "Sıfır Atık Projesi"ne de önem verdiklerini kaydetti.

Kırıkkale Belediyesinin önceliği temiz çevre

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar...
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar...
'Futbolda şike kumpası' davasında karar açıklandı
"Futbolda şike kumpası" davasında karar açıklandı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 789 bin 137 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 789 bin 137 oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Nikos Dendias Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar İrem Derici Burak Sergen
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Roland Garros Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale Belediyesinin önceliği temiz çevre - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 17:06:14. #1.13#

title