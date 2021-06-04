Kırıkkale Belediyesinin önceliği temiz çevre

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, tüm çalışmalarında en büyük önceliklerinin temiz çevre olduğunu belirtti.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, tüm çalışmalarında en büyük önceliklerinin temiz çevre olduğunu belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Saygılı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Saygılı, ziyarette, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için herkesin daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Belediye olarak temiz çevre, yaşanabilir bir kent ve yeşil bir doğa için tizlikle çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Saygılı, "İlimizde yeşil alanları artırıyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarından tutun, şehrin atık sularının arıtılmasına kadar tüm çalışmalarımızda temiz çevre en büyük önceliğimiz. Biz Kırıkkale'mizde çevreyi ve ekolojik dengeyi korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Atar da müdürlük olarak çevreye yönelik her türlü olumsuz faaliyetin takipçisi olduklarını belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan "Sıfır Atık Projesi"ne de önem verdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen