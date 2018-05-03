Kırıkkale Belediyesinin Halk Günü Etkinliği

Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır başkanlığında, halk günü etkinliği gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Bakır, vatandaşların sorunlarını dinleyerek, problemlerin çözümü için ilgili müdürlere talimat verdi.

Belediyenin asfalt kaplama çalışmalarının artarak devam ettiğini ve Yaylacık Mahallesi ve Ulubatlı Hasan Caddesi altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakır, "Andezit kaplama, asfalt, kilit parke ve sathi kaplama çalışmalarımız program dahilinde devam ediyor. Şehrimizde çalışma yapılacak cadde ve sokakları önceden tespit ettik. Bu tespitlere göre mahallelerde program hazırladık. Bu program dahilinde çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte cadde ve sokaklarımız daha güzel görünüme kavuşacak." diye konuştu.