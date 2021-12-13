Kırıkkale Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri fidan dikti - Haberler
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Kırıkkale Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri fidan dikti

Kırıkkale Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri fidan dikti
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri, "Doğadan aldığımız mirası korumak hepimizin görevi" sloganı kapsamında fidan dikim etkinliği düzenledi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri, "Doğadan aldığımız mirası korumak hepimizin görevi" sloganı kapsamında fidan dikim etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da Kırıkkale'nin daha yeşil bir alan olması için her yıl yüzlerce fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti.

Gönüllü gençlerinin de son dönemde birbirinden güzel farkındalıklara imza attığını vurgulayan Saygılı, "Bu hafta sonu yüzlerce fidanı toprakla buluşturan gençlerimiz en büyük alkışı hak ediyor. Bu gençler, kitap okuyor ve doğaya sahip çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri fidan dikti

Kırıkkale Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri fidan dikti

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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