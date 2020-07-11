Kırıkkale Bakan Kurum, Çeşnigir Kanyonu'nu ziyaret etti
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Kırıkkale Bakan Kurum, Çeşnigir Kanyonu'nu ziyaret etti

Bakan Kurum, Çeşnigir Kanyonu'nu ziyaret ettiÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale ziyareti sırasında, çevre düzenlemesine devam edilen Çeşnigir Kanyonu'nu gezdi.

11.07.2020 00:21 | Son Güncelleme: 11.07.2020 00:26

Bakan Kurum, Çeşnigir Kanyonu'nu ziyaret etti

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale ziyareti sırasında, çevre düzenlemesine devam edilen Çeşnigir Kanyonu'nu gezdi.

Bakan Murat Kurum, sabah saatlerinde geldiği Kırıkkale'de son olarak Keskin ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen Çeşnigir Kanyonu'nu ziyaret etti. Bakan Kurum'a, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Özel idare Genel Sekreter Yardımcısı Osman Akbaş eşlik etti. Gezi teknesi ile kanyonda gezen Kurum, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklara hediyeler verdi.

Kanyonun, tarihi güzelliklerin yanı sıra doğal güzellikleri barındıran bir mekan olduğuna değinen Bakan Murat Kurum, Ankaramıza 80 kilometre uzaklıktaki 500 bin metrekare alanda bir çevre düzeni çalışması gerçekleştiriyoruz. Kırıkkale Valiliğimiz, Kırıkkale İl Özel İdaremiz ve Bakanlığımız, bu projeyi gerçekleştiriyoruz. İçerisinde kanyonumuzun olduğu 6,5 km yürüyüş yolu ve bisiklet yolunun olduğu, 2 tane seyir terasımız var. Bu seyir teraslarımızı vatandaşlarımızın en güzel şekilde görebilecekleri alanlar bulunuyor diye konuştu.

Kırıkkale Bakan Kurum, Çeşnigir Kanyonu'nu ziyaret etti

Kaynak: DHA

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