Kırıkhan'da üreticiler sulama sorununun çözümünde emeği geçenlere teşekkür etti
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Kırıkhan'da üreticiler sulama sorununun çözümünde emeği geçenlere teşekkür etti

Kırıkhan'da üreticiler sulama sorununun çözümünde emeği geçenlere teşekkür etti
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir araya gelen üreticiler, atılan adımlarla sulama sorunun ortadan kalkmasını sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir araya gelen üreticiler, atılan adımlarla sulama sorunun ortadan kalkmasını sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, gazetecilere, Tahtaköprü Barajı'nda sulama sorununun ortadan kalktığını söyledi.

Barajın 475 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olduğunu aktaran Çelik, Devlet Su İşlerinin (DSİ) kontrolündeki hiçbir arazide sulama sıkıntısı olmadığını vurguladı.

Çelik, "Bu yıl bahar aylarında yağış olmadığından dolayı çiftçilerimiz önce ekili alanlarını sulamak istiyor. Aynı anda sulama yapmak istediklerinde sıkıntılar oluşuyor. Bunu da belli aralıklara yayarak aşmaya çalışıyoruz. Şu an ilçemiz sınırlarından geçen sulama kanallarından suyumuz akıyor." ifadelerini kullandı.

Kazkeli Mahallesi muhtarı Mustafa Tüfek de iki yıldır birinci ve ikinci ürünlerin sulamasında sorun yaşamadıklarını dile getirdi.

Çiftçi Abdurrahman Parlak da sulama sorunlarının çözüldüğünü aktardı.

Katılımcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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