Kırıkhan'da polis ve jandarma ekipleri vatandaşı bilgilendirdi

HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 'Trafik Kazalarını Önleme Eylem Planı' kapsamında halka bilgilendirme amaçlı broşür dağıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, jandarma personeli ile birlikte Kanatlı Caddesi'nde 'Trafik Kazalarını Önleme Eylem Planı' kapsamında bilgilendirme ve önleme faaliyetinde bulunarak broşür dağıttı. Yapılan uygulamaya Kaymakam Mahmuthan Arslan ile Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürü Gediz Esen ve İlçe Jandarma Komutanı Kenan Özmen de katıldı. - HATAY