Kırıkhan'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Salih D'nin kullandığı 31 N 5269 plakalı otomobil ile Güler K. idaresindeki 01 VP 020 plakalı otomobil, Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan araçlardaki 5 kişi, Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle aksayan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.