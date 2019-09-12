Kırıkhan'da "Bu yolda hep beraberiz" etkinliği

12.09.2019 10:28

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "Bu yolda hep beraberiz" etkinliği kapsamında öğrenciler trafik kuralları konulu el broşürü dağıttı.

Kanatlı Caddesi üzerinde kaymakamlık, milli eğitim müdürlüğü ve emniyet müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte 3 okuldan yaklaşık 100 öğrenci trafik polisi ve öğretmenleri eşliğinde emniyet kemeri kullanımı, araç kullanırken telefon kullanmanın tehlikeli olduğu konulu el broşürü dağıttı.

Etkinliğin ardından ilçe kaymakamlığına geçen öğrencilere kaymakam Zafer Karamehmetoğlu tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA