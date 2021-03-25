Kırıkhan'da 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçti
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Kırıkhan'da 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçti

25.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:44
Kırıkhan'da 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçti

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan polis, 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan polis, 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik ilçe girişinde gerçekleştirilen yol kontrolünde, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.S. hakkında adli işlem başlatıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KOCACIK

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