"Anne çok güzel oldum" diyerek girdiği ameliyattan çıkamadı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, parkta oynarken sol kolu kırılan ve kaldırıldığı özel hastanede yapılan ameliyat sonrası uyandırılamayarak 12 günlük yaşam savaşını kaybeden küçük kız çocuğunun ailesi, ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Gözyaşlı anne, "Kızım ameliyat elbisesini giydiğinde, 'Anne çok güzel oldum' dedi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, parkta oynarken düşerek sol kolunu kıran Miray Tokdemir'in (6) kaldırıldığı özel hastanede yapılan ameliyat sonrası yoğum bakıma alındı. Küçük kız 12 günlük yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti. Acılı aile, ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Kızının elbisesini koklayarak gözyaşı döken anne Vildan Tokdemir, "Kızım ameliyat elbisesini giydiğinde, 'Anne çok güzel oldum' dedi. Ameliyata güle oynaya girdi. İçim yanıyor. Odasında elbiselerini kokluyorum. Sorumlular kimse, ihmal varsa cezalarını çeksinler" dedi.

DEDESİNİN CENAZESİNE GİTMİŞTİLER

Hayatını kaybeden dedesinin cenazesi için ailesiyle birlikte Acıpayam ilçesinin kırsal Yassıhöyük Mahallesi'ne giden Miray Tokdemir, 11 Eylül'de parkta oynarken düşüp, sol kolunu kırdı. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Miray Tokdemir, yapılan ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Ameliyatın ardından uyanmayan çocuk, aynı gün akşam saatlerinde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada da yoğun bakıma alınan küçük kız, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Ameliyatta verilen narkoz nedeniyle yaşamını yitirdiği ileri sürülen Miray Tokdemir'in kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Tokdemir'in Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda alınan doku örneği ileri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Miray Tokdemir, dün Acıpayam Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

ELBİSESİNE SARILIP, AĞLADILAR

Kızlarını kaybetmenin acısını yaşayan Baba Mehmet Ali, anne Vildan ile kardeşi Buse Tokdemir, evlerinde gözyaşı döktü. Minik Miray'ın odasında elbiselerine sarılan, eskiden çekilmiş videolarını izleyen ailenin gözyaşları yürekleri dağladı.

"ANNE ÇOK GÜZEL OLDUM' DEDİ"

Anne Vidan Tokdemir, kayınpederinin cenazesi için gittikleri mahallede, 11 Eylül tarihinde kızlarının arkadaşlarıyla oyun oynarken salıncağın çarpması sonucu kolunu kırdığını belirtti. Bunun üzerine aynı gün özel bir hastaneye gittiklerini belirten anne Tokdemir, "Hastanede röntgeni çekildi. Kolunun kırık olduğu tespit edildikten sonra ameliyata alındı. Ameliyata güle oynaya girdi. Kızım ameliyat elbisesini giydiğinde, 'Anne çok güzel oldum' dedi. Ameliyat öncesi sağlık personellerine 'küpelerimi çıkarmayın' dedi. 2,5 saat sonra ameliyathanenin önüne çağrıldık. Doktorlar, 'Ameliyat başarılı fakat uyandıramadık' dediler. Pamukkale Üniversitesi'ne sevk ettiler. 12 gün yoğun bakımda kaldı. Sonunda vefat haberini aldık. İçim yanıyor. Odasında elbiselerini kokluyorum. Sorumlular kimse, ihmal varsa cezalarını çeksinler" dedi.

"BAŞKALARININ CANI YANMASIN"

Acıpayam Belediyesi'nde işçi olarak çalışan baba Mehmet Ali Tokdemir kızının ölümüyle ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Kızını kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirten baba Tokdemir, "Kızım çok sağlıklıydı. Ameliyata girinceye kadar hiçbir sıkıntısı yoktu. Güle oynaya ameliyata girdi. Kızım geçtiğimiz yıl özel bir kreşe gitmişti. Bu yıl anaokuluna başlayacaktı. Nasip olmadı, göremedi. Kızım güler yüzlüydü. Çok sıcak kanlıydı. Melek gibi bir kızdı. Tatlı dilli, şen şakraktı. Kızımın ölümünün araştırılmasını istiyoruz. Ameliyatta bir ihmal varsa araştırılsın istiyoruz. Şikayetçi olduk. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT