Kırık cam şişeyle sağlık çalışanına saldıran sanık tahliye edildi

Şişli Maçka Parkı'nda tartıştığı sağlık çalışanına kırık cam şişeyle saldıran sanık yargılandığı davada tahliye edildi.

Şişli Maçka Parkı'nda tartıştığı sağlık çalışanına kırık cam şişeyle saldıran sanık yargılandığı davada tahliye edildi.

Şişli Maçka Demokrasi Parkı'nda laf atma meselesi nedeniyle tartıştığı psikiyatri bölümü asistanı Süleyman Dönmezler'e kırık cam şişesiyle saldıran tutuklu sanık Emrah Danışman'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Danışman'ın avukatı katılırken, müşteki Süleyman Dönmezler ile avukatı katılmadı. Tutuklu sanık Emrah Danışman ise SEGBİS aracılığı ile bağlanacağı duruşmaya, SEGBİS'te sorun yaşanması nedeniyle katılamadı. Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, sanığın yaklaşık bir yıldır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı ise, sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanığın tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, imza ve yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelinin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı