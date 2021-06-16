Kırık cam şişeyle sağlık çalışanına saldıran sanık tahliye edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırık cam şişeyle sağlık çalışanına saldıran sanık tahliye edildi

Kırık cam şişeyle sağlık çalışanına saldıran sanık tahliye edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli Maçka Parkı'nda tartıştığı sağlık çalışanına kırık cam şişeyle saldıran sanık yargılandığı davada tahliye edildi.

Şişli Maçka Parkı'nda tartıştığı sağlık çalışanına kırık cam şişeyle saldıran sanık yargılandığı davada tahliye edildi.

Şişli Maçka Demokrasi Parkı'nda laf atma meselesi nedeniyle tartıştığı psikiyatri bölümü asistanı Süleyman Dönmezler'e kırık cam şişesiyle saldıran tutuklu sanık Emrah Danışman'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Danışman'ın avukatı katılırken, müşteki Süleyman Dönmezler ile avukatı katılmadı. Tutuklu sanık Emrah Danışman ise SEGBİS aracılığı ile bağlanacağı duruşmaya, SEGBİS'te sorun yaşanması nedeniyle katılamadı. Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, sanığın yaklaşık bir yıldır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı ise, sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanığın tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, imza ve yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelinin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Talha Uğurluel'e FETÖ'den hapis cezası
Talha Uğurluel'e FETÖ'den hapis cezası
Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek
Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu, acı habere dayanamayan eski eşi canına kıydı
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu, acı habere dayanamayan eski eşi canına kıydı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Boris Johnson Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Jens Stoltenberg
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Burak Yamantürk Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırık cam şişeyle sağlık çalışanına saldıran sanık tahliye edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 13:11:30. #1.13#

title