Kırgızistan Nisan ayının ilk gününde beyaza büründü
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Kırgızistan Nisan ayının ilk gününde beyaza büründü

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Kırgızistan Nisan ayının ilk gününde beyaza büründü

Kırgızistan, dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle Nisan ayının ilk gününde beyaza büründü.

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1 Nisan şakası gibi! İzmir ve Manisa nisan ayında beyaza büründü

Kırgızistan, dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle Nisan ayının ilk gününde beyaza büründü.

Kırgızistan'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle başkent Bişkek'te etkili olurken, tüm ülke Nisan'ın ilk gününde beyaza büründü. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceyi gösterdiği Bişkek'te kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığınca, 5 Nisan'a kadar devam etmesi beklenen yağışlarla bağlantılı ülkenin dağlık bölgelerine çığ uyarısı yapıldı. Ulaştırma, Mimarlık, İnşaat ve Haberleşme Bakanlıkları ise Too Aşuu, Ala Bel, Kok Bel ve Ötmök geçitlerinde tıkanıklığı önlemek amacıyla her türlü ulaşım için trafiğin geçici olarak kısıtlanmasına karar verildiğini duyurdu.

Ülkenin güneyi ile kuzeyini bağlayan Bişkek-Oş karayolunda dünden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle trafik sorunu yaşanmaması için Cayıl ilçesinin Sosnovka kontrol noktasında kamyonlara kısıtlama getirildi.

Öte yandan, Kırgızistan'ın Celal Abad bölgesine bağlı Aksı ilçesinde heyelan uyarısı verilerek, 9 ev tahliye edildi. - BİŞKEK

Kırgızistan Nisan ayının ilk gününde beyaza büründü
Kırgızistan Nisan ayının ilk gününde beyaza büründü
Kırgızistan Nisan ayının ilk gününde beyaza büründü
Kırgızistan Nisan ayının ilk gününde beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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