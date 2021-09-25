Kırgızistan'da 6. Dünya Halk Destanları Festivali yapıldı - Haberler
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Kırgızistan'da 6. Dünya Halk Destanları Festivali yapıldı

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Kültür Sanat
Kırgızistan'da 6. Dünya Halk Destanları Festivali yapıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te dünya halklarının destan miraslarını muhafazayı amaçlayan 6. Dünya Halk Destanları Festivali gerçekleştirildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te dünya halklarının destan miraslarını muhafazayı amaçlayan 6. Dünya Halk Destanları Festivali gerçekleştirildi.

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümüne ve Kırgız halkının tanınmış şairi ve manasçısı Togolok Moldo'ya ithaf edilen festival, Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı ile Manas ve Cengiz Aytmatov Milli Akademisi ve Art Araba Derneği iş birliğinde yapıldı.

3 gün süren festival için, Devlet Konser Binası önünde kaymakamlıklar ve dernekler tarafından geleneksel çadırlar kurularak süslendi, milli kıyafetler, geleneksel ev eşyaları, milli ve yabancı mutfaklar tanıtıldı ve ikramlar yapıldı.

Destanları olan ülkelerin temsilcilerinin katıldığı festival kapsamında, yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

Festival kapsamında yapılan sempozyumlarda, destanların önemi anlatıldı.

Festivalin kapanış töreninde, Kırgızistan'ın kültür hazinesi Manas Destanı'nın bütününü ezbere bilen 16 manasçı sahne aldı.

Törende, Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Kayrat İmanaliyev, manasçıların bir çatı altında toplanacağı Manas Tiyatrosu'nun kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının çıktığını müjdeledi.

Bu arada, "En iyi çadır", "en iyi Semeteyci" ve "göçebe kıyafetleri" yarışmalarında dereceye girenlere ve katılımcılara para ödülleri dağıtıldı.

Festival, şair Togolok Moldo'nun hayatını konu alan tiyatro oyununu canlandırmasıyla sona erdi.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri
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