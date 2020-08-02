Kirazlı Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü Yalova'da, Kirazlı Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Yalova'da, Kirazlı Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Sanayi sitesinin Toptancılar Bölümünde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede iş yerini saran alevleri fark eden vatandaşlar, durumu Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle alevler söndürüldü.

İş yerinde büyük hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA