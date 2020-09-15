Kiraz ilçesinde doğal gaz için ilk kazma vuruldu İzmir'in Kiraz ilçesinde, doğal gaz hattı için ilk kazma vuruldu.

İzmir'in Kiraz ilçesinde, doğal gaz hattı için ilk kazma vuruldu.

Kiraz ilçesinde doğal gaz hattı için önemli bir gelişme yaşandı. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın çabalarıyla, Ödemiş'ten Kiraz ilçesine 30 kilometre uzunluğunda çelik hat boru yapımı ve 1. etap olarak merkez mahallelerinden 10 kilometre polietilen hat döşemesi çalışmaları Cumhuriyet Mahallesi'nde başladı.

İzmir Gaz tarafından başlatılan doğal gaz çalışmalarının; Cumhuriyet, Yeni, İstiklal, Kırköy Mahalleleri olmak üzere ilk olarak dört mahallede yapılacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, "Her şey Kiraz için diyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kiraz ilçemizde doğal gaz için ilk kazmayı vurmuş bulunuyoruz. 2020 yılı sonuna kadar doğal gazın evlerde kullanılmasını planlıyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA