Kiraz'da meşe ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Kiraz ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Kiraz ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çanakçı Mahallesi'nde bir meşe ağaçlarının bulunduğu bahçede başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye gelen Kiraz Belediyesi, Orman İşletme Şefliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Çanakçı Mahallesi Muhtarı Mustafa Kiremitçi, AA muhabirine, yangının büyümeden kontrol altına alındığını ifade ederek, "Bayırlı mevkisinde bir vatandaşa ait arazide çıkan yangın neticesinde vatandaşlarımıza ait bazı meşe ağaçları zarar gördü. Yangın itfaiye ekiplerinin çabasıyla kontrol altına alındı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp