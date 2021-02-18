Kiralık sevgili aradığını söyleyen Aynur Aydın'dan yeni açıklama
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Kiralık sevgili aradığını söyleyen Aynur Aydın'dan yeni açıklama

18.02.2021 12:10 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:13
Kiralık sevgili aradığını söyleyen Aynur Aydın'dan yeni açıklama

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Aydın, "14 Şubat için kiralık sevgili arıyorum" sözlerine açıklık getirdi. İşte güzel şarkıcının açıklamaları...


Snob Magazin'in haberine göre; Pandemiden herkes gibi kendisinin de sıkıldığını söyleyen şarkıcı, "Uzun zamandır evden çıkmıyorum sadece stüdyoya gidip oradan da eve dönüyorum. Bugün mecburen alışverişe çıktım o yüzden buradayım. Çok sıkıldım ama dayanmak zorundayız. Şu süreçte hala oraya buraya gidip partileyenler görüyorum. Böyle olunca kendimizi enayi gibi hissediyoruz ama aslında gerçekler ortada. Enayi olan biz değiliz." diyerek sitem etti.

'EĞLENCE AMAÇLI YAZDIM'

14 Şubat'ta attığı "kiralık sevgili" tweetiyle gündeme gelen Aynur Aydın, "Sosyal medyayı eğlence amaçlı kullanıyorum. Benim ti'ye aldığım eğlenme amaçlı yazdığım şeyleri başka yönlere çekmeye çalışanlar var ama pek önemsemiyorum anlayanlar anlıyor zaten." ifadelerini kullandı.

ŞARKI MÜJDESİ VERDİ

Aydın, yakın zamanda dillerden düşmeyecek bir şarkıyla listelerin başında olacağını söyleyerek iddialı bir çıkışta da bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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