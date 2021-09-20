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Kiralık Aşk nerede çekildi?

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Kiralık Aşk nerede çekildi?

Ekranların sevilen dizisi Kiralık Aşk, 2017 yılında ekranlara veda etti. Tekrar bölümüyle televizyonda yayınlanan Kiralık Aşk nerede çekildi?

Kiralık Aşk nerede çekildi? Kiralık Aşk, başrollerini Barış Arduç, Elçin Sangu, Salih Bademci, Müjde Uzman, Seçkin Özdemir, Nergis Kumbasar, Levent Ülgen ve Onur Büyüktopçu'nun paylaştığı Star TV'nin 2015 yapımı romantik komedi dizisidir. Dizi, 20 Ocak 2017 tarihinde final yaparak sona ermiştir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KİRALIK AŞK NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizi çekimlerine 2015 yılında İstanbul'da başlandı. Çekim için farklı mekanlar kullanıldı. Çekimlerin yapıldığı, Defne'nin ailesi ile birlikte yaşadığı ev İstanbul Sarıyer'de yer almaktadır. Ömer'in ev sahneleri ise İstanbul Levent, Sarmaşık Sokak'ta çekildi.

Kiralık aşk Ömer'in dağ evi nerede?

Kiralık Aşk Dizisi Ömerin evi İstanbul Beylikdüzünde Megakent sitesinde bulunmaktadır.

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