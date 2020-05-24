Kırağı karşısında çaresiz kalan üretici yardım bekliyor
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Kırağı karşısında çaresiz kalan üretici yardım bekliyor

Kırağı karşısında çaresiz kalan üretici yardım bekliyor -Çiftçi Mehmet Ersöz; -"Kırağı çok fena vurdu, ürünlerimiz zarar gördü" Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çiftçilerin başlıca geçim kaynaklarından olan sebze ve meyveler, son günlerde etkisini hissettiren kırağı nedeniyle hasar gördü.

24.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:02

Kırağı karşısında çaresiz kalan üretici yardım bekliyor

-Çiftçi Mehmet Ersöz;

-"Kırağı çok fena vurdu, ürünlerimiz zarar gördü"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çiftçilerin başlıca geçim kaynaklarından olan sebze ve meyveler, son günlerde etkisini hissettiren kırağı nedeniyle hasar gördü.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde havanın soğuk olmasıyla etkili olan kırağı, sebze ve meyveleri vurdu. Bazı yerlerdeki ürünlerin adeta yok olmasına neden olan doğa olayı çiftçiyi üzdü. Pancar, mısır, patates, fasulye ve erik gibi ürünleri etkileyen kırağı, üreticiyi zor durumda bıraktı. Aniden gelişen bu doğa olayı karşısında çaresiz kalan üretici yardım bekliyor.

"Çiftçi olarak zor durumda kaldık"

Kırağı sebebiyle ürünleri hasar alan üreticilerden Mehmet Ersöz, "Seyitgazi'nin Karaören mahallesinde çiftçilik yapıyorum. Dün gece kırağının düşmesiyle ürünlerimiz baya zarar gördü. Kırağı özellikle mısırları çok fena vurdu. Çiftçi olarak zor durumda kaldık. Fasulyelerimiz de dondan dolayı zarar gördü. Bu ürünlerin artık geri dönüşü yok" diye konuştu.

Kırağı karşısında çaresiz kalan üretici yardım bekliyor

Kaynak: İHA

Manşet

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