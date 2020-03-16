Kıraç, 'Adsız' adlı şarkısına klip çekti Kıraç'ın, yeni albümü "Beni Ben Yapan Şarkılar"ın dördüncü klibi, Kemal Başbuğ yönetmenliğinde, Cem Karaca'nın unutulmaz şarkılarından "Adsız"a çekildi

Senkronsuz sahneleriyle yalnız bir adamı anlatan klip, Beykoz Kundura Fabrikası'nda 15 kişilik bir ekiple, 9 saatte tamamlandı.

Söz ve müziği Cem Karaca'ya, düzenlemesi Kıraç'a ait "Adsız"ın klibi YouTube ve Apple Music'te yayında.





"Beni Ben Yapan Şarkılar" albümü müzik marketlerde ve tüm dijital platformlarda.