Kıraç, 'Adsız' adlı şarkısına klip çekti
Kıraç'ın, yeni albümü "Beni Ben Yapan Şarkılar"ın dördüncü klibi, Kemal Başbuğ yönetmenliğinde, Cem Karaca'nın unutulmaz şarkılarından "Adsız"a çekildi
16.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:00
Senkronsuz sahneleriyle yalnız bir adamı anlatan klip, Beykoz Kundura Fabrikası'nda 15 kişilik bir ekiple, 9 saatte tamamlandı.
Söz ve müziği Cem Karaca'ya, düzenlemesi Kıraç'a ait "Adsız"ın klibi YouTube ve Apple Music'te yayında.
"Beni Ben Yapan Şarkılar" albümü müzik marketlerde ve tüm dijital platformlarda.
Kaynak: Snob Magazin