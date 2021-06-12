Kınıklı müzisyen Fırat Tanır, A Milli Futbol Takımı için şarkı besteledi

Kınıklı müzisyen Fırat Tanır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden A Milli Futbol Takımı için şarkı hazırladı.

Kınıklı müzisyen Fırat Tanır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden A Milli Futbol Takımı için şarkı hazırladı.

Fırat Tanır, sözü ve müziği kendisine ait "Şampiyon Türkiye" isimli şarkıyı bir kliple, sosyal medyada yayınladı.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, yaptığı açıklamada, Fırat Tanır'ı tebrik etti.

Sadık Doğruer, Tanır'la gurur duyduklarını belirterek, "Fırat Tanır'ı tebrik ediyorum, müzik kariyerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin