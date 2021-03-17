Kınıfır Ne Demek? Hüseyin Turan "Kınıfır" türkü sözleri

Erzincanlı Türk müzisyen Hüseyin Turan Kınıfır şarkısıyla gündeme geldi. Hüseyin Turan'ın "Kınıfır "şarkısını duyanlar, kınıfırın ne demek olduğunu araştırmaya başladı. Kınıfır kelimesinin sözcük anlamı, Hüsnü Turan'ın söylediği Kınıfır şarkının sözleri için haberimizi okumaya devam edin. Kınıfır Ne Demek? Hüseyin Turan "Kınıfır" türkü sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz!

Erzincanlı Türk müziyen Hüseyin Turan Kınıfır şarkısıyla gündeme geldi. Hüseyin Turan'ın "Kınıfır "şarkısını duyanlar, kınıfırın ne demek olduğunu araştırmaya başladı. Kınıfır kelimesinin sözcük anlamı, Hüsnü Turan'ın söylediği Kınıfır şarkının sözleri için haberimizi okumaya devam edin. Kınıfır Ne Demek? Hüseyin Turan "Kınıfır" türkü sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz!

KINIFIR NE DEMEK?

Kınıfır kelimesi sözlük anlamı olarak; karanfildir. Urfa yöresinde karanfile kınıfır denir.

Kınıfır aynı zamanda Hüseyin Turan'ın seslendirdiği türküdür.

HÜSEYİN TURAN "KINIFIR" TÜRKÜ SÖZLERİ

Yâr uzakta gözüm görmez, gülüm aman

Uzatırım elim yetmez

Yâr uzakta gözüm görmez, gülüm aman

Uzatırım elim yetmez

Hasretini çektiğime sözlerim çok çok çok dilim dönmez

Hasretini çektiğime sözlerim çok çok çok dilim dönmez

Kınıfır bed renk olur

Aşka düşen denk olur

Karanfil bed renk olur

Aşka düşen denk olur

İsterem başıya gele

Ah bir gele vah bi gele

Göresen ne renk olur

İsterem başıya gele

Ah bir gele vah bi gele

Göresen ne renk olur

Kan gelir her gözyaşımdan gülüm aman

Ne çektim cahil başımdan

Kan gelir her gözyaşımdan gülüm aman

Ne çektim cahil başımdan

Tutacak dalım kalmadı

Ağlaram can can can can ataşından

Tutacak dalım kalmadı

Ağlaram can can can can ataşından

Kınıfır bed renk olur

Aşka düşen denk olur

Karanfil bed renk olur

Aşka düşen denk olur

İsterem başıya gele

Ah bir gele vah bir gele

Göresen ne renk olur

İsterem başıya gele

Ah bir gele vah bir gele

Göresen ne renk olur

Kınıfır bed renk olur

Aşka düşen denk olur

Karanfil bed renk olur

Aşka düşen denk olur

İsterem başıya gele

Ah bir gele vah bir gele

Göresen ne renk olur

İsterem başıya gele

Ah bir gele vah bir gele

Göresen ne renk olur