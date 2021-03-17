Kınıfır Ne Demek? Hüseyin Turan "Kınıfır" türkü sözleri
Erzincanlı Türk müzisyen Hüseyin Turan Kınıfır şarkısıyla gündeme geldi. Hüseyin Turan'ın "Kınıfır "şarkısını duyanlar, kınıfırın ne demek olduğunu araştırmaya başladı. Kınıfır kelimesinin sözcük anlamı, Hüsnü Turan'ın söylediği Kınıfır şarkının sözleri için haberimizi okumaya devam edin. Kınıfır Ne Demek? Hüseyin Turan "Kınıfır" türkü sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz!
Erzincanlı Türk müziyen Hüseyin Turan Kınıfır şarkısıyla gündeme geldi. Hüseyin Turan'ın "Kınıfır "şarkısını duyanlar, kınıfırın ne demek olduğunu araştırmaya başladı. Kınıfır kelimesinin sözcük anlamı, Hüsnü Turan'ın söylediği Kınıfır şarkının sözleri için haberimizi okumaya devam edin. Kınıfır Ne Demek? Hüseyin Turan "Kınıfır" türkü sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz!
KINIFIR NE DEMEK?
Kınıfır kelimesi sözlük anlamı olarak; karanfildir. Urfa yöresinde karanfile kınıfır denir.
Kınıfır aynı zamanda Hüseyin Turan'ın seslendirdiği türküdür.
HÜSEYİN TURAN "KINIFIR" TÜRKÜ SÖZLERİ
Yâr uzakta gözüm görmez, gülüm aman
Uzatırım elim yetmez
Yâr uzakta gözüm görmez, gülüm aman
Uzatırım elim yetmez
Hasretini çektiğime sözlerim çok çok çok dilim dönmez
Hasretini çektiğime sözlerim çok çok çok dilim dönmez
Kınıfır bed renk olur
Aşka düşen denk olur
Karanfil bed renk olur
Aşka düşen denk olur
İsterem başıya gele
Ah bir gele vah bi gele
Göresen ne renk olur
İsterem başıya gele
Ah bir gele vah bi gele
Göresen ne renk olur
Kan gelir her gözyaşımdan gülüm aman
Ne çektim cahil başımdan
Kan gelir her gözyaşımdan gülüm aman
Ne çektim cahil başımdan
Tutacak dalım kalmadı
Ağlaram can can can can ataşından
Tutacak dalım kalmadı
Ağlaram can can can can ataşından
Kınıfır bed renk olur
Aşka düşen denk olur
Karanfil bed renk olur
Aşka düşen denk olur
İsterem başıya gele
Ah bir gele vah bir gele
Göresen ne renk olur
İsterem başıya gele
Ah bir gele vah bir gele
Göresen ne renk olur
Kınıfır bed renk olur
Aşka düşen denk olur
Karanfil bed renk olur
Aşka düşen denk olur
İsterem başıya gele
Ah bir gele vah bir gele
Göresen ne renk olur
İsterem başıya gele
Ah bir gele vah bir gele
Göresen ne renk olur