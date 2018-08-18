Kınada Oynama Sırası Nedeniyle Kavga Edip, Kahvedeki 1 Kişiyi Öldürdüler (3)
TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle açılan ateş sonrası kahvede otururken vurulan Yusuf Topal (63) için Çapak Mahallesi Camii'nde, ikindide cenaze töreni düzenlendi.
TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle açılan ateş sonrası kahvede otururken vurulan Yusuf Topal (63) için Çapak Mahallesi Camii'nde, ikindide cenaze töreni düzenlendi. Yusuf Topal, kılınan cenaze namazının ardından Çapak Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir),