Kimyasal Madde Deposunda Patlama ve Yangın

ADANA'da kimyasal madde deposunda patlamayla birlikte yangın çıktı. Yakındaki akaryakıt istasyonunun camları kırıldı, 1 işçi hafif yaralandı.



Patlama, saat 04.30 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Kürkçüler Dağcı Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki kimyasal madde deposunda meydana geldi. Patlama ardından çıkan yangın kısa sürede tüm depoyu sardı. Patlamanın etkisiyle deponun karşısında bulunan akaryakıt istasyonunun camları kırılırken, burada çalışanlardan Ersin Acer hafif yaralandı.



3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ



Tarım, temizlik, gıda, havuz ve genel kimyasalların bulunduğu deponun çinko çatısı, patlamanın etkisiyle çöktü. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Çok sayıda araçla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin deponun diğer bölümündeki kimyasal maddelere ulaşmaması için zamanla yarıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatte söndürdüğü yangın, büyük çapta maddi hasara neden oldu.



Söndürme çalışmasını korku ve endişeli gözlerle izleyen depo sahipleri üzüntüden gözyaşlarını tutamadı. Soğutma çalışmalarına devam eden itfaiye ve AFAD ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.



YARALI İŞÇİNİN DURUMU İYİ



Kimyasal madde deposundaki patlama sırasında, karşısındaki akaryakıt istasyonunda kırılan camlardan yaralanan Ersin Acer'e, gelen ambulansta müdahale edildi. Ayakta tedavi edilen Acer, ofiste yattığı sırada patlamanın olduğunu, kırılan cam parçalarının yüzüne gelmesi sonucu yaralandığını söyledi.



Olaydan yara almadan kurtulan akaryakıt istasyonundaki diğer görevliler de bir an için deprem olduğunu sandıklarını anlatırken, patlama anı buradaki güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.



- Adana