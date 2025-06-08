Kimyager James Price, cıva deneyinde ne yaptı?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 1752-83 arası yaşamış İngiliz Kimyager James Price, civayı altına çevirdiğini söylemi, iddiasının ispati için yapılan baskı sonucu deneyini yetkin kişiler önünde tekrar ederken hangisini yapmştır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

1752-83 ARASI YAŞAMIŞ İNGİLİZ KİMYAGER JAMES PRİCE, CİVAYI ALTINA ÇEVİRDİĞİNİ SÖYLEMİ, İDDİASININ İSPATİ İÇİN YAPILAN BASKI SONUCU DENEYİNİ YETKİN KİŞİLER ÖNÜNDE TEKRAR EDERKEN HANGİSİNİ YAPMIŞTIR?

A: İzleyenlere civa içirmiştir.

B: Siyanür içip intihar etmiştir.

C: Ten rengini maviye çevirmiştir.

D: Altını civaya çevirmiştir.

Cevap : B