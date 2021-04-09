"KİMSE BENİMLE İLGİLENMİYOR" DİYEREK 5'İNCİ KATTAN ATLAYAN KADIN, HAVA YASTIĞI SAYESİNDE KURTULDU
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"KİMSE BENİMLE İLGİLENMİYOR" DİYEREK 5'İNCİ KATTAN ATLAYAN KADIN, HAVA YASTIĞI SAYESİNDE KURTULDU

Demirören Haber Ajansı / Çağrı ÇALIŞKAN - Haberler | Güncel
'KİMSE BENİMLE İLGİLENMİYOR' DİYEREK 5'İNCİ KATTAN ATLAYAN KADIN, HAVA YASTIĞI SAYESİNDE KURTULDU

KARTAL'da kendisiyle kimsenin ilgilenmediğini söyleyen kadın, 11 katlı binanın beşinci katından atlayıp intihara kalkıştı.

 KARTAL'da kendisiyle kimsenin ilgilenmediğini söyleyen kadın, 11 katlı binanın beşinci katından atlayıp intihara kalkıştı. İtfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığının üzerine düşen kadın, yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 01.30 sıralarında Kartal Cumhuriyet Mahallesi Güldünya Sokak'taki 1 katlı binanın beşinci katında meydana geldi. Evin içerisinde kendini odaya kilitleyen bir kadın, cama çıkarak intihar etmek istediğini söyledi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yakınlarıyla birlikte kadını ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de olası bir intihar için hava yastığını hazırladı. Evin diğer pencerelerinde kendisini ikna etmeye çalışan yakınlarına bağırarak "Benimle kimse ilgilenmiyor. Babam hasta ve yoğun bakımda. Bıktım artık" diyen kadın, uzun süren ikna çabalarına rağmen kendisini beşinci kattan boşluğa bıraktı. İtfaiye ekiplerinin kurduğu hava yastığının üzerine düşen kadın, olayı yara almadan atlattı. Sağlık ekiplerince, sedye ile ambulansa taşınan kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağrı ÇALIŞKAN

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