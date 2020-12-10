TEM'de trafiği tehlikeye düşürüp, kendisine müdahale eden polislere saldırdı

TEM'de trafiği tehlikeye düşürüp, kendisine müdahale eden polislere saldırdı TEM'de sürücülere zor anlar yaşatan şahıs polisin omuzunu zedeledi Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda yola çıkmaya çalışıp tesiste bekleyen araçlardaki vatandaşlara sarkıntılık eden alkollü bir şahıs,...

TEM'de trafiği tehlikeye düşürüp, kendisine müdahale eden polislere saldırdı

TEM'de sürücülere zor anlar yaşatan şahıs polisin omuzunu zedeledi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda yola çıkmaya çalışıp tesiste bekleyen araçlardaki vatandaşlara sarkıntılık eden alkollü bir şahıs, kendisine müdahale eden polis ekiplerine saldırdı. Şahsa müdahale eden bir polis memurunun omuzu zedelenirken, saldırgan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe Tesisleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinde yola çıkan alkollü bir şahıs, daha sonra yol üzerinde bulunan tesiste mola veren vatandaşların araçlarına yaklaşıp sarkıntılık etmeye çalıştı. Vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Şahıs ihbar üzerine olay yerine gelerek kendisini uyaran trafik ekiplerine saldırdı. Şahsa müdahale sırasında bir polis memurunun kolu zedelendi.

Daha sonra olay yerine gelen takviye ekipler tarafından şahıs etkisiz hale getirerek gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen saldırgan şahsın üzerinde kimliğinin olmadığı ve alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs daha sonra polis merkezine götürüldü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan polis memuru ise hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER