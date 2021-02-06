Kımızı Oda 23. bölüm full izleme linki! Kımızı Oda son bölüm tek parça full izle! Kırmızı Oda 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı psikolojik dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi TV8 Kırmızı Oda, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyiciler tarafından ilgi görüyor. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanan Kırmızı Oda dizisi son bölümü de büyük ilgi gördü! İşte, Kımızı Oda 23. bölüm full izleme linki! Kımızı Oda son bölüm tek parça full izle! Kırmızı Oda 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

TV8 KIRMIZI ODA SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ!

Kırmızı Oda'nın son bölümü yine izleyicilerin gözlerini doldurdu. Geçen hafta diziye katılan Recai ve Nazlı çiftinin evliliklerindeki sorunlar hakkında geldikleri Çift Terapisi, Doktor Hanım tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yine geçen hafta diziye katılan Delikanlı Sadi'nin çocukluğu, insanlığı ve yardımseverliği izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Boncuk öldü mü diye merak edenler, bu bölümde Boncuk'u Ruh ve Sinir Hastalıkları'nda görünce derin bir nefes aldı! Kumru'nun acı dolu çocukluğu ve üvey baba tacizi ise boğazları düğümlendirdi!