Kim Milyoner Olmak İster'de seyircilerin cevabı Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de Gencay Ormanlı isimli yarışmacı 5 bin liralık soruda seyirci jokerini kullandı. Bu soruda stüdyodaki seyircilerin yüzde 100'ü D şıkkı butonuna bastı. Verilen sürenin bitmesinin ardından ekrana yansıyan sonuçlar hem yarışmacıyı hem de Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı.