Kim Milyoner Olmak İster'de seyircilerin cevabı Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de Gencay Ormanlı isimli yarışmacı 5 bin liralık soruda seyirci jokerini kullandı. Bu soruda stüdyodaki seyircilerin yüzde 100'ü D şıkkı butonuna bastı. Verilen sürenin bitmesinin ardından ekrana yansıyan sonuçlar hem yarışmacıyı hem de Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de 5 bin TL'lik soruda takılan Kral Gencay Ormanlı isimli yarışmacı seyirci jokerini kullanmak istedi.
SEYİRCİLERİN TAMAMI AYNI CEVABI VERDİ
Bunun üzerine "Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?" sorusu, stüdyodaki seyircilere yöneltildi. Verilen süre sonunda seyircilerin yüzde 100'ü de D şıkkı olan Rengin cevabını işaretledi. Yarışmacı da seyircilerin yanıtına güvenerek cevap hakkını D şıkkından yana kullandı.
"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"
Joker sonucu ise hem yarışmacıyı hem de sunucu Kemal İmirzalıoğlu'nu şaşırttı. Yarışmacı Kral Gencay Ormanlı "İlk defa böyle şey gördüm" derken, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu da "Ben de" yanıtını verdi.