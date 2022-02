Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! ATV 20 Şubat Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ATV canlı izle linki! Son bölüm izle!

ATV yayın akışı izleyicisini heyecanlandırmaya devam ediyor. ATV'nin günlük olarak belirlenen yayın akışında Cumartesi günleri Kim Milyoner Olmak İster ekrana geliyor. Kim Milyoner Olmak İster? canlı izle! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. ATV Kim Milyoner Olmak İster canlı yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster? canlı izle

ATV YAYIN AKIŞI

12.05 Jumanji Vahşi Orman

14:20 Kardeşlerim

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

Bülteni 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE

Kim Milyoner Olmak İster? canlı izlemek için buraya tıklayınız.

ATV KİM MİLYONER OLMAK İSTER SON BÖLÜM İZLE

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SUNUCUSU KİM?

Kenan İmirzalıoğlu 18 Haziran 1974, Balâ, Ankara doğumlu, Türk oyuncu, sunucu ve eski mankendir.

1997 yılında 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu. Dizi ve sinema oyunculuğu yaptı. Mertlik ve intikam peşinde koşan karakterleri canlandırmasıyla tanındı. Deli Yürek (1998-2002) , Ezel (2009-2011), Karadayı (2012-2015) dizilerindeki rolleri ile Türkiye'de popüler olmuştur.

Haberler.com - Gündem