Kim Milyoner Olmak İster? canlı izle! ATV yayın akışı 28 Ağustos 2021!

ATV yayın akışı! Kim Milyoner Olmak İster? canlı izle! beraber merak ediliyor. ATV ekranlarında uzun süredir yayınlanan programlardan olan Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle bu akşam yine pek çok konuğa ev sahipliği yapacak. İşte ATV yayın akışı 28 Ağustos 2021!

ATV yayın akışı izleyicisini heyecanlandırmaya devam ediyor. ATV'nin günlük olarak belirlenen yayın akışında Cumartesi günleri Kim Milyoner Olmak İster ekrana geliyor. Kim Milyoner Olmak İster? canlı izle! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ATV YAYIN AKIŞI

13.55 Mary Poppins: Sihirli Dadı 'Yabancı Film' Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

16.20 Şans Kapıyı Çalınca

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Taksi 3 'Yabancı Film'

02.05 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE

Kim Milyoner Olmak İster? canlı izlemek için buraya tıklayınız.