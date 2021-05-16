(Hangisi Türkiye'den geçmez?) Kim Milyoner Olmak İster 16 Mayıs Pazar Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 250 Bin TL'lik soru ve cevabı!
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(Hangisi Türkiye'den geçmez?) Kim Milyoner Olmak İster 16 Mayıs Pazar Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 250 Bin TL'lik soru ve cevabı!

(Hangisi Türkiye'den geçmez?) Kim Milyoner Olmak İster 16 Mayıs Pazar Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 250 Bin TL'lik soru ve cevabı!
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16 Mayıs Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 250 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 250 Bin TL'lik soru! Hangisi Türkiye'den geçmez? Hangisi Türkiye'den geçmez sorusunun cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster 16 Mayıs Pazar Sorusu (Hangisi Türkiye'den geçmez) Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 250 Bin TL'lik soru ve cevabı!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 250 BİN LİRALIK SORUSU

Hangisi Türkiye'den geçmez?

A:36 derece Kuzey Paraleli

B: 42 derece Kuzey Paraleli

C: 26 derece Doğu Meridyeni

D: 45 derece Doğu Meridyeni

Doğru Cevap : D şıkkı 45 derece Doğu Meridyeni

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(Hangisi Türkiye'den geçmez?) Kim Milyoner Olmak İster 16 Mayıs Pazar Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 250 Bin TL'lik soru ve cevabı! - Haberler
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