Kim Kardashian ve Van Jones aşk mı yaşıyor mu? Van Jones kimdir?
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Kim Kardashian ve Van Jones aşk mı yaşıyor mu? Van Jones kimdir?

Kim Kardashian ve Van Jones aşk mı yaşıyor mu? Van Jones kimdir?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

E! televizyon kanalında yayınlanan Keeping Up with the Kardashians ve Kourtney and Kim Take New York adlı reality showlar ile bilinen show yıldızı Kim Kardashian ve Van Jones aşk mı yaşıyor

E! televizyon kanalında yayınlanan Keeping Up with the Kardashians ve Kourtney and Kim Take New York adlı reality showlar ile bilinen show yıldızı Kim Kardashian ve Van Jones aşk mı yaşıyor

KIM KARDASHIAN VE VAN JONES AŞK MI YAŞIYOR?

Uzun yıllardır beraber olduğuve çocuklarının babası rap şarkıcısı Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian hakkında iddia ortaya atıldı. Boşanma davası sonrası CNN muhabiri Van Jones ile aşk yaşamaya başladığı haberleri ortaya atıldı. Konu ile ilgili iki taraftan da açıklama gelmedi.

VAN JONES KİMDİR?

Anthony Kapel "Van" Jones, Amerikalı bir haber ve siyasi yorumcu, yazar ve avukat. Çeşitli kar amacı gütmeyen kuruluşların kurucu ortağı, üç kez New York Times'ın en çok satan yazarı, CNN sunucusu ve katkıda bulunan ve Emmy Ödülü sahibidir.

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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